Власти Москвы сообщают о рекордном числе желающих сделать прививку от коронавируса за сутки

По словам Сергея Собянина, записались на вакцинацию 60 тысяч человек. Это в 10 раз превышает прежние показатели.

Накануне в столице из-за сложной эпидемиологической ситуации были введены новые ограничения. Вскоре в заведение общепита можно будет попасть только предъявив КР-код. Его будут получать только те, кто вакцинировался, переболел, или имеет отрицательный ПЦР-тест. Также объявлено об ограничении числа участников массовых мероприятий до 500.

В столице за сутки выявили более 6,5 тысяч новых случае заражения коронавирусом. В Подмосковье – более 2200. По словам губернатора области Андрея Воробьева, накануне госпиталь в парке «Патриот» начал принимать пациентов.

На фоне сложной эпидемиологической обстановки российские регионы начали испытывать нехватку вакцин от коронавируса. Сегодня наличие проблемы признали власти Башкирии.