Иранские спецслужбы утверждают, что предотвратили саботаж на одном из объектов Организации по атомной энергии. Он расположен на северо-западе страны. В результате инцидента пострадавших нет. Ущерб нанесен не был. Власти ведут расследование.

Ранее иранский телеканал Пресс-ТВ утверждал, что предотвращена попытка диверсии.