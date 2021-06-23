Иранские спецслужбы утверждают, что предотвратили саботаж на одном из объектов Организации по атомной энергии. Он расположен на северо-западе страны. В результате инцидента пострадавших нет. Ущерб нанесен не был. Власти ведут расследование.
Ранее иранский телеканал Пресс-ТВ утверждал, что предотвращена попытка диверсии.
Иранские спецслужбы утверждают, что предотвратили саботаж на одном из объектов Организации по атомной энергии
Иранские спецслужбы утверждают, что предотвратили саботаж на одном из объектов Организации по атомной энергии. Он расположен на северо-западе страны. В результате инцидента пострадавших нет. Ущерб нанесен не был. Власти ведут расследование.