В Гонконге закрыта одна из крупнейших оппозиционных газет «Пинго Жибао». Холдинг, который ее издает, объяснил это текущими обстоятельствами. Последний номер печатной версии выйдет в эту субботу. Неделю назад полиция провела обыски в редакции и офисе медиахолдинга. Были задержаны пять руководящих сотрудников. Их обвиняют в сговоре с внешними силами в целью создания угрозы национальной безопасности.