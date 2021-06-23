В Гонконге закрыта одна из крупнейших оппозиционных газет «Пинго Жибао». Холдинг, который ее издает, объяснил это текущими обстоятельствами. Последний номер печатной версии выйдет в эту субботу. Неделю назад полиция провела обыски в редакции и офисе медиахолдинга. Были задержаны пять руководящих сотрудников. Их обвиняют в сговоре с внешними силами в целью создания угрозы национальной безопасности.
2021-06-23T12:32:47+03:00
2021-06-23T12:40:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 23 июня 2021
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