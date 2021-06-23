Правительство утвердило новые сроки всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября. В отдаленных и труднодоступных районах перепись будет длиться до конца года. Мероприятие переносится уже в третий раз из-за сложной эпидемиологической обстановки.