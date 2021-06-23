В Москве и Петербурге за сутки скончались от коронавируса 88 и 93 человека соответственно

В Москве и Санкт-Петербурге за сутки скончались от коронавируса 88 и 93 человека соответственно. Таких показателей не было за все время пандемии. В целом в России жертвами коронавируса стали еще 548 человек. Согласно данным оперативного штаба, новых случаев в России более 17,5 тысяч.

Резкий рост в Подмосковье – там за сутки COVID-19 подтвердился у более чем двух тысяч человек. Губернатор Андрей Воробьев не исключил введение дополнительных ограничений. Накануне в Москве было объявлено об ограничении числа участников массовых мероприятий до 500. Также вскоре для посещения заведений общепита понадобятся QR-коды.