Верховный суд Японии признал конституционным положение о запрете супругам иметь разные фамилии

Верховный суд Японии признал конституционным положение законодательства, которое запрещает супругам иметь разные фамилии. За это проголосовали 11 членов высшего юридического органа.

После Второй мировой войны японцам разрешили при заключении брака брать фамилию любого из супругов, однако она в любом случае должна быть единой. Значительная часть населения по-прежнему выступает против такого порядка.