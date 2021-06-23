В Ялту прибыли дополнительные спасатели и спецтехника для ликвидации последствий наводнения. Они также будут проводить дезинфекцию улиц от коронавирусной инфекции.

В настоящее время спасатели пытаются расчистить территорию. Около двухсот сотрудников и 30 единиц спецтехники Тульского и Ногинского спасательных центров уже приступили к восстановлению инфраструктуры города, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства. Как ожидается, группировка не только сможет оказать адресную помощь пострадавшим, но и займется обработкой от коронавируса значимых объектов и улиц, которые были подтоплены.

Как рассказала в интервью агентству РИА «Новости» глава Ялтинской администрации, на данный момент капитальный ремонт требуется почти 120 улицам города. Причиной же такого наводнения могла стать хаотичная застройка вдоль русел рек, уверена мэр Янина Павленко. По ее словам, теперь перед чиновниками стоит задача предупредить повторение ситуации в будущем.

Мощный циклон обрушился на полуостров в ночь на пятницу. Из-за сильного ветра и обильных дождей в Крыму пострадали более 50 человек, оказались затоплены несколько отелей, разрушены небольшие магазины. Пострадавшим уже начали выплачивать компенсации.

Как ожидается, сегодня вечером на центральных улицах Ялты восстановят движение общественного транспорта.