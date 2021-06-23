Z Архив новостей новости
5 2 6 179
12:03, 23 июня 2021

В Ялту прибыли дополнительные спасатели и спецтехника для ликвидации последствий наводнения

В Ялту прибыли дополнительные спасатели и спецтехника для ликвидации последствий наводнения. Они также будут проводить дезинфекцию улиц от коронавирусной инфекции.

В настоящее время спасатели пытаются расчистить территорию. Около двухсот сотрудников и 30 единиц спецтехники Тульского и Ногинского спасательных центров уже приступили к восстановлению инфраструктуры города, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства. Как ожидается, группировка не только сможет оказать адресную помощь пострадавшим, но и займется обработкой от коронавируса значимых объектов и улиц, которые были подтоплены.

Как рассказала в интервью агентству РИА «Новости» глава Ялтинской администрации, на данный момент капитальный ремонт требуется почти 120 улицам города. Причиной же такого наводнения могла стать хаотичная застройка вдоль русел рек, уверена мэр Янина Павленко. По ее словам, теперь перед чиновниками стоит задача предупредить повторение ситуации в будущем.

Мощный циклон обрушился на полуостров в ночь на пятницу. Из-за сильного ветра и обильных дождей в Крыму пострадали более 50 человек, оказались затоплены несколько отелей, разрушены небольшие магазины. Пострадавшим уже начали выплачивать компенсации.

Как ожидается, сегодня вечером на центральных улицах Ялты восстановят движение общественного транспорта.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Путин и Байден в Женеве Переговоры в расширенном составе с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве завершились и состояли из одной сессии, а не из двух, как ожидалось ранее…

5 118 6 38773 16.06
Блоги

Владимир Путин: «Быть открытыми, несмотря на прошлое» Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя…

5 251 6 21753 22.06
Новости

Россия призывает США и страны НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море Они стартуют уже на следующей неделе…

5 40 6 5144
Голосование
Нужна ли принудительная вакцинация?
5 110 6 15169 20.06
Новости

Кремль считает неминуемой ситуацию, при которой граждане без антител к коронавирусу будут ограничены в правах Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 33 6 11950
Блоги

Геннадий Гудков политик

За 80 лет честная история участия СССР во Второй мировой так и не написана Но я верю: пройдет не так много времени, и у России появится честная и правдивая история. В которой будет дана точная, объективная и беспристрастная оценка самого трагического события в истории человечества…

5 63 6 10531 22.06
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

О гламуризации истории Отсутствие в «шаговой доступности» продуктового магазина «Перекресток» сравнивать с Голодомором, несправедливый штраф за превышение скорости — с Большим террором 30-х годов…

5 51 6 8469 09:47
Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 123 6 21089 18.06
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Завтра была война. Какой была бы Европа, если бы вермахт не напал на СССР Завтра была война. Какой была бы Европа, если бы вермахт не напал на СССР Если бы Гитлер не напал на Советский Союз, нацистская Германия, возможно, существовала бы достаточно долго — как минимум до смерти фюрера…

5 32 6 7615 22.06
8читать ;смотреть
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Меня это все ужасно злит Массовая вакцинация была объявлена в декабре прошлого года. Шансов вылезти из ковида было много. Но большинство принимает другое решение. Мне очень интересно понять, почему?..

5 57 6 13717 10:27
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 315 6 75267 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ В Петербурге в одной из больниц пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест В Петербурге в одной из больниц пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест Некоторые пациенты лежат на кроватях и на матрасах в коридоре…

5 90 6 21816 21.06
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Американские идеологи изобличили сами себя Вся возня вокруг мнимого отравления нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности…

5 127 6 31147 20.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Никто. Никому. Не равен. Никогда» Равенство прав — да, но где в природе вы видели просто РАВЕНСТВО? Даже щенки из одного помета не бывают равными друг другу, а уж люди…

5 364 6 89942 18.06
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 38 6 9579 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Коротко по итогам саммита в Женеве Судьбы мира, простите за пафос, решались скорее в Женеве, чем в Брюсселе, в кругу «согласных»...

5 25 6 10795 16.06

Популярное за неделю

Новости

Ученые назвали людей с самым высоким уровнем антител к коронавирусу Это те, кто сначала переболел им, а затем еще и вакцинировался…

5 6 6 25270
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 31 6 95023 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Нужна ли принудительная вакцинация?
5 108 6 14942 20.06
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Вот вам и киндер-сюрприз Он тот, кого реально можно предполагать преемником Путина. Я полагаю, что мысли о Кириенко как о преемнике не только у меня в голове. Но и у Ковальчука, и у самого Путина…

5 280 6 230072 19.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Бал вампиров ЕР, выборы, штыковая вакцинация и вертикальный взлёт бога Бал вампиров ЕР, выборы, штыковая вакцинация и вертикальный взлёт бога Будущее стало документально предсказуемым благодаря съезду «Единой России». Мы понимаем условность этого названия…

5 48 6 111216 21.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9159956
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4944876

Сегодня в эфире