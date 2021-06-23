В Москве скоро станет доступна однокомпонентная интраназальная вакцина «Спутник Лайт». Об этом в эфире YouTube-канала Соловьёв LIVE» сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что входит в число тех, кто испытывает назальную вакцину на себе. Сегодня премьер Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время в регионы будет направлено не менее 4 миллионов доз вакцины «Спутник Лайт».