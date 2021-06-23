В Москве скоро станет доступна однокомпонентная интраназальная вакцина «Спутник Лайт». Об этом в эфире YouTube-канала Соловьёв LIVE» сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что входит в число тех, кто испытывает назальную вакцину на себе. Сегодня премьер Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время в регионы будет направлено не менее 4 миллионов доз вакцины «Спутник Лайт».
2021-06-23T12:03:08+03:00
2021-06-23T12:03:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 23 июня 2021
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