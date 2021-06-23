В России 548 человек умерли от коронавируса за сутки, это максимум с начала февраля. Самая сложная обстановка в Москве и Подмосковье.

В Москве за сутки скончались 88 человек. Смертность превысила все максимальные показатели с самого начала пандемии. Число заболевших коронавирусом составляет 6 тысяч 534 человека. Но при этом цифры держатся примерно на одном уровне, до этого фиксировались большие значения. Серьезно осложнилась ситуация в Подмосковье. Там суточный прирост заболевших вновь вырос, заразились 2 323 человек, такая тенденция наблюдается уже четвертый день подряд. Предыдущий пик был зарегистрирован накануне. Умерли от COVID-19 в Московской области 12 пациентов. Напряженная ситуация по распространению коронавируса сохраняется в Петербурге, Нижегородской области, в Бурятии и Крыму. В целом по России в коэффициент распространения коронавируса второй день подряд снижается и опустился до 1,11. Однако число заболевших по стране остается высоким, за сутки заразились более 17,5 тысяч человек.

Власти призывают россиян вакцинироваться, чтобы остановить пандемию коронавируса.