В Иране, по данным местных СМИ, предотвращена попытка диверсии в здании Организации по атомной энергии страны. Об этом сообщил в частности местный телеканал Пресс-ТВ, ссылаясь на источники в службах безопасности. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее сегодня президент Ирана Хасан Роухани сообщал, что Тегеран в течение нескольких дней может добиться соглашения по ядерной сделке в Вене. Переговоры с Великобританией, Германией, Китаем, Францией и Россией ведутся с апреля.