США перешагнули отметку в 150 млн полностью вакцинированных жителей, но поставленную президентом Джо Байденом цель по вакцинации достичь в срок все равно не удастся.

В начале мая, когда вакцины в США стали доступны всем взрослым американцам, Президент Джо Байден поставил амбициозную цель — 70% всего взрослого населения должны получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса и 160 млн американцев должны быть полностью вакцинированы к 4 июля, главному национальному празднику страны Дню Независимости. На сегодняшний день США перешагнули отметку в 150 млн полностью вакцинированных людей, но за оставшиеся две недели полностью вакцинировать еще 10 млн человек уже не удастся, так как темпы вакцинации замедлились — все кто хотели, получили вакцину (а в США можно выбирать из трех препаратов — Пфайзера, Модерны и Джонсон и Джонсон), ее получили. Остальные американцы либо не желают вакцинироваться вообще, либо ждут полного одобрения вакцины властям (все три препарата получили разрешение в рамках экстренной процедуры — но прошли все три фазы испытаний). Белый дом накануне подтвердил, что достичь поставленной Байденом цели по уровню вакцинации не удастся и объявил о новой планке: 70% всех американцев старше 27 лет к 4 июля получат хотя бы одну дозу вакцины.

По текущим прогнозам Белого Дома, добиться отметки в 70% американцев старше 18 лет, получивших хотя бы одну дозу вакцины, получится к середине-концу июля.