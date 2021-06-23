В России выявлено 17 594 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. В Москве зафиксировано, так же как и днем ранее, почти 6,5 тысяч инфицированных. Между тем в Подмосковье — более 2300, для области это максимальный показатель за все время пандемии. В Санкт-Петербурге новых случаев более тысячи.