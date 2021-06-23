Британский уличный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, лишился прав на две свои работы. Речь идет о картинах «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком». Как пишет агентство The Telegraph со ссылкой на решение Ведомства интеллектуальной собственности ЕС, причиной стал тот факт, что художник отказался раскрывать свою личность. В постановлении сказано, что анонимность Бэнкси означает, что он не может защищать свои авторские права. Судьи также выказали уверенность в том, что уличный художник лишь делает вид, что хочет торговать своими работами. Пытаться же при этом зарегистрировать товарный знак с его стороны недобросовестно. Кроме того, в ведомстве отметили, что работы «Девочка с зонтиком» и «Крыса с радаром» давно стали одними из самых известных и знаковых картин художника.

Агентство The Telegraph отмечает, что за последнее время из-за желания остаться неизвестным, Бэнкси лишился еще четырех своих работ: «В обнимку с бомбой», «Влюбленная крыса», «Смейся сейчас» и «Метатель цветов». По последней картине он проиграл суд по авторским правам годом ранее. Тогда комиссия управления интеллектуальной собственности ЕС поддержала компанию Full Color Black, которая выпускала поздравительные открытки с изображением работы Бэнкси.

Ранее уличный художник открыл интернет-магазин, в котором продавал свои работы. Суд же счел это попыткой обойти закон.