Правительство рассмотрит вопрос о введении акцизов на сладкие напитки

Это может привести к резкому скачку цен, предупреждают профильные ведомства и производители.

Планируется установить ставку акциза в зависимости от стоимости напитка или от содержания в нем сахара. Кабинет министров дал поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. Министерство сельского хозяйства и представители отрасли проект не поддерживают, сообщили газете «Ведомости» два человека, участвовавших в обсуждении данного вопроса. Один из источников издания отметил, что цель повышение акцизов на сладкие напитки — это забота о здоровье граждан, другой собеседник называет главной задачей пополнение государственной казны. Согласно предварительным подсчетам, ежегодный сбор акциза оценивается в диапазоне от 10 до 20 миллиардов рублей. В министерстве финансов подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, а вопрос требует проработки.

В 2016 году министерство финансов уже предлагало ввести акцизы на сладкие напитки, однако от этой идеи отказались из-за возможных негативных последствий для отрасли в период кризиса.