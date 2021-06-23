Российские регионы начали испытывать нехватку вакцины от коронавируса

Власти Башкирии сегодня заявили о сложностях. Как сообщает пресс-служба главы региона Радия Хабирова, только за понедельник в республике ежедневное число тех, кто привился, выросло в шесть раз. Там, где есть вакцина, большие очереди. Накануне в Москве временно приостановили запись на вакцинацию препаратом Центра имени Чумакова

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что скоро в столице ожидаются новые поставки «КовиВака». Сегодня премьер Михаил Мишустин пообещал, что в российские регионы в ближайшее время поступит не менее 4 миллионов доз вакцины «Спутник-лайт».

