Верховный суд Японии признал конституционным запрет супругам иметь разные фамилии. Подобное решение уже принималось несколько лет назад, однако оно было оспорено. По мнению значительной части населения Японии требование об одной фамилии супругов не отвечает современным реалиям. Оппозиция периодически поднимает этот вопрос, считая, что речь идет об одной из форм дискриминации, однако эти попытки пока блокируются правящей Либерально-демократической партией, которая учитывает мнение консервативных слоев населения