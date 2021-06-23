Минпромторг запускает сервис для сбора данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий

Министерство промышленности и торговли запускает сервис для сбора данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий, — сообщает сайт ведомства. Свои сведения должны предоставить более 10 тысяч организаций.

Как сообщает издание «Медуза», признанное в России иноагентом, предоставление данных для сервиса пока добровольное.