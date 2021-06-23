В Подмосковье могут быть введены новые ограничения из-за распространения коронавируса. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что врачи работают очень напряженно. Первые пациенты начали поступать накануне вечером в госпиталь, который открылся в парке «Патриот»

В Подмосковье до середины июля запрещено проведение массовых мероприятий.