В российские регионы в ближайшее время должно поступить не менее 4 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник-лайт»

В российские регионы в ближайшее время должно поступить не менее 4 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник-лайт». Премьер Михаил Мишустин поручил внести в правительство проект соответствующего постановления до 25 июня. Также из резервного фонда будут выделены дополнительные средства на лекарства для борьбы с COVID.

Сегодня власти Башкирии сообщили о нехватке вакцины от коронавируса. Они объяснили это резким ростом числа желающих вакцинироваться.

Накануне власти Москвы приостановили вакцинацию препаратом КовиВак из-за его отсутствия.