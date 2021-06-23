Фонда теннисиста Роджера Федерера проведет аукцион, на торги которого будут выставлены личные вещи спортсмена

На площадке аукционного дома «Кристи» в Лондоне можно будет побороться за спортивный инвентарь, победную форму различных турниров Большого шлема и многочисленные сувениры, принадлежащие прославленному игроку.

У любителей тенниса есть шанс выкупить 20 престижных лотов, каждый из которых посвящён одному из 20 титулов Роджера Федерера. Стоимость варьируется от 3000 до 70 000 фунтов стерлингов. На торгах — комплект формы, в которой швейцарец выиграл Уимблдон-2007. Стартовая цена составляет 30 тысяч фунтов. Продаётся и победная форма с «Ролан Гаррос»-2009, которая оценивается в 50-70 тысяч фунтов и чемпионский кардиган с Уимблдона-2012. Начиная с сегодняшнего дня до середины июля будут проходить и онлайн-торги, где при желании можно купить связанные со спортом памятные предметы, которые теннисист собирал на протяжении всей своей карьеры – ракетки, банданы, напульсники и кроссовки. Вся выручка будет направлена на проекты благотворительного фонда, курируемого одним из величайших теннисистов мира и который носит его имя.

Помимо предметов, связанных со спортивной карьерой Федерера, на онлайн-торгах выставлены и лоты, связанные некоторыми эпизодами частной жизни теннисиста.