Роскомнадзор требует от компании Google заблокировать сайт «Умное голосование» Алексея Навального

Этот проект был создан с целью консолидировать протестные голоса и разрушить монополию партии «Единая Россия» в законодательных органах на разных уровнях.

Сайт Умного голосования размещен на платформе, принадлежащей корпорации Google. Его серверы находятся в США, а значит, персональные данные россиян, зарегистрировавшихся на портале, обрабатываются на территории «недружественного для России государства», утверждает екатеринбургский юрист Андрей Еланцев. Его цитирует газета «Коммерсантъ». Именно он пожаловался в Роскомнадзор, после чего ведомство обратилось в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта «Умного голосования». Еланцев настаивает на том, что пользователей проекта вводят в заблуждение. Собираются их паспортные данные, номера телефонов, адреса, и всю эта информацию могут использовать для фальсификации на выборах, а также передавать эти данные в США. «Умное голосование» уже пытались заблокировать почти сразу после запуска в 2019 году, тогда соратники Алексея Навального перенесли сайт. Проект уже применялся на разного уровня выборах – на него оппозиция рассчитывала и на предстоящих выборах в Госдуму.

Ранее ФБК признали экстремистской организацией, а сторонникам Навального фактически запретили участвовать в выборах. Кроме того, многие независимые политики, объявившие о планах баллотироваться в Госдуму, подверглись уголовному преследованию