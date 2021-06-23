Почти половина россиян, по данным ВЦИОМ, поддерживает решение столичных властей об обязательной вакцинации

Наибольшее одобрение высказали жители небольших городов, где численность населения не превышает 100 тысяч человек, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Что касается Москвы, где это требование властей и будет реализовано, почти треть горожан ответили, что оценивают инициативу отрицательно. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге.

При этом более 50% подчеркивали, что обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг позволит предотвратить массовое распространение опасной инфекции, каждый третий с этой позицией не согласен. Кроме того, более половины опрошенных уверены, что решение полностью соответствует эпидемиологической ситуации. Каждый четвертый уверен, что это не так. Несмотря на такую активную поддержку, вакцинироваться россияне пока не спешат. Так, на сегодняшний день хотя бы один компонент препарата получили только 14% граждан.

Напомним, уже с понедельника заведения общепита в столице перейдут на так называемый «бесковидный режим» работы. Это означает, что попасть в кафе или ресторан можно будет только при наличии сертификата о вакцинировании, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.

В Кремле ранее поддержали решение столичных властей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что непривитые граждане могут быть опасны для окружающих из-за отсутствия иммунитета к вирусу.