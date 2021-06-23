Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в Европейский суд по правам человека

Родные погибших просят признать нарушение их прав на справедливое судебное разбирательство.

В иске указано, что причины гибели людей не установлены и никто не привлечен к ответственности. Родные погибших считают необоснованным прекращение уголовного дела по факту крушения самолета. В Европейский суд по правам человека обратились 70 родственником жертв катастрофы Ту-154 под Сочи. В жалобе они отмечают, что были нарушены две статьи Конвенции по защите прав человека — о праве на жизнь и на справедливое судебное разбирательство, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат истцов Игорь Трунов. Военно-транспортный самолет Ту-154 министерства обороны разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты ансамбля Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, сотрудники Минобороны России.

Ранее Мещанский суд отказал родственникам в удовлетворении требований по выплатам компенсаций.