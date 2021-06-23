Московский Музей ГУЛАГа получил в Страсбурге премию Совета Европы. Как сообщил ТАСС директор музея Роман Романов, представители музейного сообщества и западные эксперты оценили, в частности, центр документации, который помогает искать информацию о репрессированных и проект «Мой ГУЛАГ» — это интервью людей, которые прошли через лагеря.
2021-06-23T09:34:35+03:00
2021-06-23T09:34:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 23 июня 2021
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