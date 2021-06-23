Розыгрыш автомобиля среди москвичей, вакцинировавшийся от коронавируса, пройдет сегодня в эфире телеканала «Москва 24». С этого дня акция будет проходить каждую неделю. Ранее ее анонсировали в эфире телеканала.

Розыгрыш проводится и среди привитых жителей Подмосковья – они могут получить квартиру. Победитель будет назван 27 июня.