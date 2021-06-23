Александр Глушков и Ольга Бендас признаны виновными в нападении на полицейских. По версии следствия, Глушков дважды ударил омоновца по спине, а Бендас несколько раз стукнула сотрудника полиции руками по голове, а затем забрала лежавшую на земле дубинку.

Следственный комитет опубликовал видео с извинениями обоих подозреваемых, — отмечает «Медиазона».