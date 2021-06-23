Власти Башкирии сообщили о нехватке вакцины от коронавируса в регионе из-за роста числа желающих привиться

Как говорится в сообщении пресс-службы главы республики, только за понедельник ежедневное число выросло в шесть раз. При этом на многих прививочных пунктах наблюдаются длинные очереди.

В последние недели в России отмечается всплеск заболеваемости. Особенно сложная ситуация в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Накануне власти столицы приняли решение о новых ограничениях. С 25 июня будут выдавать специальные QR-коды для посещения заведений общепита и массовых мероприятий. Они будут выдаваться тем, кто прошел вакцинацию, переболел или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко утверждает, что сервис будет удобным как для россиян, так и для иностранных граждан. Лысенко добавил, что ПЦР-тесты должны быть сделаны только в лабораториях Москвы, которые присоединены к единой информационной системе.