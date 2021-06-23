Россия призывает США и страны НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море

Они стартуют уже на следующей неделе.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне. Там подчеркивается, что эти маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов и «поощряют милитаристские настроения в Киеве». Между тем, уверены в диппредставительстве, все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства, цитата, без «навязывания» помощи извне. Маневры совместно с Украиной проводят США и союзники страны по НАТО, планируется задействовать около 40 боевых кораблей. Подобные учения постоянно становятся предметом дипломатических споров – стороны обвиняют друг другу в провокации. Так, в конце марта Россия начала стягивать технику и военнослужащих к границе с Украиной под предлогом маневров. Это вызвало беспокойство у Запада. Однако в Москве на это ответили, что США и Европу не должно беспокоить, как Россия перемещает свои вооруженные силы на своей территории.

Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому каналу NBC отметил, что НАТО на рутинной основе проводит учения вблизи российской границы, в то время как Россия себе такого не позволяет.