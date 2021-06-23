На Чемпионате Европы по футболу сборная Англии со счетом 1:0 победила команду Чехии в матче заключительного тура группового этапа. В свою очередь, сборная Хорватии обыграла команду Шотландии, 3:1.

На данный момент определились 12 участников плей-офф Чемпионата Европы.