Генассамблея ООН сегодня проведет очередное голосование по вопросу о снятии 60-летнего эмбарго США против Кубы

Генассамблея ООН сегодня проведет очередное голосование по вопросу о снятии 60-летнего экономического, торгового, финансового и культурного эмбарго США против Кубы. Президент США Джо Байден обещал изменить политику в отношении Гаваны.

В течение последних 30-ти лет ГенАссамблея ООН голосует За резолюцию, вносимую Кубой, которая призывает США снять эмбарго с Гаваны, наложенное в 1962 году и ставшее самым продолжительными торговым эмбарго в истории. Администрация Барака Обамы, в которой Джо Байден был вице-президентом, в 2014 году начала историческое открытие отношений с Кубой, которое включало поддержку отмены эмбарго, полное восстановление дипломатических отношений и заключение более 20 межправительственных соглашений по различным вопросам. Но пришедший к власти Дональд Трамп в 2017 году отменил послабления, веденные Обамой, и усилил запреты и ограничения. В январе этого года в свои последние дни Администрация Трампа внесла Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Будучи кандидатом в президенты, Джо Байден обещал развернуть политику в отношении Кубы и продолжить начинания Барака Обамы. Эксперты утверждают, что от Вашингтона стоит ожидать предоставления специальных лицензии американским торговым компаниям и ослабления ограничений на полеты.

В начале июня сенатор-республиканец из Канзаса Джерри Морган внес законопроект об ослаблении эмбарго против Кубы — с целью помочь американским фермерам и производителям продавать свои товары в страну, которая находиться в 90 милях от границы США.