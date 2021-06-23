Родственники жертв крушения самолета Минобороны в Сочи обратились в Европейский суд по правам человека. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Игорь Трунов, около 70 человек просят признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство. Они также настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела по факту крушения самолета Ту-154 в 2016 году. Никто не привлечен к ответственности, причины гибели людей не установлены, — отметил адвокат.

Катастрофа унесла жизни 92 человек, суд ранее отказал родственникам жертв в удовлетворении исков к страховой компании «Согаз» и Министерству обороны России.