На Дальнем Востоке проходят военные учения с участием 10 тысяч военных. В маневрах на Сахалине, Курильских островах и в Японском море также задействованы 500 единиц боевой техники, 32 самолета и вертолета и 12 кораблей, сообщили в Минобороны. Учения продлятся 5 дней.
2021-06-23T08:05:45+03:00
2021-06-23T08:05:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:05, 23 июня 2021
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