Суд рассмотрит сегодня в Петербурге административное дело политика Андрея Пивоварова. Его обвиняют в том, что он не внес сведения о свой общественной организации в реестр иностранных агентов.

Политика Андрея Пивоварова обвиняют в том, что он не внес данные об общественной организации «Открытый Петербург» в список иностранных агентов. Это административное дело возбудили в начале месяца. Пивоваров уже находился под стражей по обвинению в деятельности нежелательной в России организации. Такой признали британскую «Открытую Россию» Михаила Ходорковского. Пивоваров же ранее распустил одноименную российскую организацию, в которой работал директором. Ее в списке нежелательных нет. Тем не менее Пивоварова арестовали. Сам он связывает арест с тем, что объявил, что намерен баллотироваться этой осенью в Госдуму.

По административной статье за невнесение юридического лица в реестр иностранных агентов Андрею Пивоварову грозит штраф до 300 тысяч рублей.