Япония, как сообщают СМИ, одобрит применение вакцины AstraZeneca для людей 60 лет и старше. Группа экспертов министерства здравоохранения Японии обсудит приемлемый возрастной диапазон для вакцины на заседании 30 июня. Вакцина AstraZeneca была официально одобрена в Японии в конце мая. Однако ее применение было отложено в связи с обеспокоенностью из-за выявленных ранее в других странах случаев образования тромбов после вакцинации.