Япония, как сообщают СМИ, одобрит применение вакцины AstraZeneca для людей 60 лет и старше. Группа экспертов министерства здравоохранения Японии обсудит приемлемый возрастной диапазон для вакцины на заседании 30 июня. Вакцина AstraZeneca была официально одобрена в Японии в конце мая. Однако ее применение было отложено в связи с обеспокоенностью из-за выявленных ранее в других странах случаев образования тромбов после вакцинации.
2021-06-23T08:04:03+03:00
2021-06-23T08:04:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:04, 23 июня 2021
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