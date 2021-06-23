Розыгрыш машин пройдет сегодня среди участников первого периода обязательной вакцинации от COVID-19.

Победителей определит компьютер методом случайного выбора из всех, кто впервые сделал прививку от коронавируса в предыдущую неделю. В первом розыгрыше могут участвовать те, кто привился с 14 по 20 июня, далее пройдет еще несколько этапов. Объявлять победителей будут каждую среду в эфире телеканала Москва 24. Результаты розыгрыша также опубликуют на его сайте и на портале mos.ru. Организаторы обращают внимание, что сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль. Отдельно они обращают внимание на то, что для получения машины не потребуется сообщать какие-либо данные банковских карт, счетов, уплачивать предварительные взносы, налоги или любые другие суммы. Данное предостережение делается, чтобы уберечь людей от мошенников.

Стоимость машины составит 1 миллион рублей.