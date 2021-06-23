В Бразилии запретили использовать для лечения коронавируса российский препарат «Авифавир», широко применяющийся у нас в стране.

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору утверждает, что препарат «Авифавир» не продемонстрировал клинического эффекта при лечении коронавируса. При этом он сам по себе несет риски для здоровья, говорится в сообщении регулятора. В нем подчеркивается, что агентство использует все возможные пути, чтобы предоставить пациентам скорейший доступ к новым медикаментам, но не считает возможным использование этого препарата. С запросом на его импорт к регулятору обратилась одна из бразильских компаний. В России «Авифавир» стал первым препаратом против коронавируса, одобренным Минздравом. Он включен в рекомендации министерства по профилактике вируса. Это аналог японского препарата, которым там лечить инфекцию так и не разрешили из-за недоказанной эффективности. Эксперты отмечали, что «Авифавир» имеет серьезные побочные эффекты. В Российском фонде прямых инвестиций, вложившем крупные суммы в разработку препарата, утверждают, что он доказал свою эффективность.

В аптеках 10 таблеток препарата стоят около тысячи рублей. Полгода назад РФПИ приостановили поставки в другие страны, объяснив это тем, что не успевает удовлетворять спрос в России