Последний тур группового этапа Чемпионата Европы по футболу сегодня завершается четырьмя матчами.

Одной из самых непредсказуемых остаётся ситуация в группе E, где футболисты сборной Швеции сыграют с командой Польши, а словаки с испанцами. После двух туров лидируют шведы с 4-мя очками, при этом остальные команды тоже сохраняют шансы на выход в 1⁄ 8 финала. Хуже всего пока ситуация у Польши и Испании и результат этого матча решит какая из команд продолжит борьбу за победу в турнире. В группе F — или так называемой «группе смерти» встретятся сборные Франции и Португалии – первые действующие чемпионы мира, вторые Европы, а также команды Германии и Венгрии. Французы выход в плей-офф себе почти гарантировали. Даже в случае проигрыша Португалии подопечные Дидье Дешама с 4-мя очками будут в 1/8. Португалии с тремя нужна хотя бы ничья. Задача немцев, у которых тоже 3 очка, не проиграть венграм. При любом другом исходе сборная Германия выйдет из группы. В свою очередь венгры могут тоже выполнить эту задачу, если победят немцев, а французы португальцев.

Матчи команд группы E начнутся в 7 вечера по Москве, а группы F — в 10 вечера.