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07:02, 23 июня 2021

Суд в Москве сегодня присутпит к рассмотрению апелляции на приговор бывшему топ менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан

Суд в Москве сегодня присутпит к рассмотрению апелляции на приговор бывшему топ менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан. Ее приговорили к 15 годам колонии общего режима по обвинениям в шпионаже.

Карина Цуркан арестовали три года назад. Следствие считает, что она в сентябре 2015 года передала Службе информации и безопасности Молдавии секретные сведения о поставках электроэнергии из России на территорию самопровозглашенных республик Донбасса. От них, как утверждало ведомство, эту информацию получили представители НАТО. В ФСБ уверены, что, располагая этой информацией, иностранные государства могли обвинить Россию в поддержке вооруженного конфликта на востоке Украины. Прокурор запрашивал для нее 18 лет общего режима. Цуркан и ее защитники настаивали на том, что доказательства были сфальсифицированы. В команде 29, которая представляла интересы Цуркан, рассказали, что дело о шпионаже строилось на показаниях засекреченного сотрудника одной из российских спецслужб, якобы получившего информацию от источника в спецслужбах Молдовы.

Защита связывала уголовное преследование Цуркан с конфликтом с властями непризнанного Приднестровья, с «рейдерским захватом» ее должности или с попыткой спецслужб отвести удар от «настоящего» шпиона.


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