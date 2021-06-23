Для посещения в Москве с 28 июня заведений общепита потребуется графический код и паспорт. Охранники будут сканировать код своими телефонами и проверять личность владельца, рассказал в нашем эфире глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



Накануне мэр Сергей Собянин подписал указ, по которому с 28 июня посещать кафе, бары и рестораны можно будет гражданам, которые привились от коронавируса, либо переболели в течение последних 6 месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Во всех трех случаях подтверждением будет служить графический код.