УЕФА разрешил Петербургу отказаться от матчей Чемпионата Европы, если ситуация с заболеваемостью в городе станет хуже

УЕФА разрешил администрации Петербурга отказаться от матчей Чемпионата Европы по футболу, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе станет еще хуже.

О том, что Смольный может сам решить, проводить оставшиеся игры Чемпионата Европы или нет, «Интерфаксу» сказали в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций. Ранее администрация города более чем в два раза сократила число болельщиков в одной из четырех фан-зон, а одну и вовсе закрыла. Также в фан-зонах запретили торговать едой и обязали всех носить маски. Изначально Петербург должен был принять три матча группового этапа Чемпионата Европы и один четвертьфинал. Но из-за роста заболеваемости коронавирусом, Ирландия отказалась от игр Евро и Петербург получила еще три групповых встречи, которые должны были пройти в Дублине. В Петербурге пройдет очередной матч Чемпионата Европы по футболу: Швеция встретится с Польшей. 2 июля должно состояться игра уже в рамках 1⁄ 4 финала.

За все время пандемии в Петербурге от коронавируса умерло более 15 тысяч человек. Для сравнения, это больше, чем потери СССР в Афганской войне за все 10 лет.