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06:08, 23 июня 2021

В Мьянме сегодня состоится судебное заседание по делу над свергнутым лидером Мьянмы Аунг Сан Су Чжи

В Мьянме сегодня состоится судебное заседание по делу над свергнутым лидером Мьянмы Аунг Сан Су Чжи.

Процесс начался через четыре месяца после того, как в результате военного переворота избранного руководителя страны отстранили от должности. Аунг Сан Су Чжи предъявили множество обвинений, в том числе, в коррупции и нарушении закона о государственной тайне, подстрекательстве к мятежу, в нарушении законов об импорте и экспорте путем незаконного ввоза раций и нарушении ограничений по коронавирусу. За каждое преступление бывшему лидеру Мьянмы грозит от 1 года до 15 лет лишения свободы. 75-летняя Аунг Сан Су Чжи находится под домашним арестом после переворота 1 февраля в Мьянме. О ее состоянии появляется мало информации, правозащитники Мьянмы выражают обеспокоенность тем, насколько справедливо проходит судебный процесс.

После переворота в Мьянме прошли массовые акции протеста.


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