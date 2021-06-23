Куба представит сегодня на рассмотрение Генассамблеи ООН проект решения о снятии американского эмбарго в отношении острова свободы.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья в видеообращении, размещенном в Twitter обосновал необходимость международного решения о снятии американских санкций тем, что экономика острова уже понесла от них ущерб в размере свыше 9 миллиардов долларов. Экс-президент США Дональд Трамп ввел 243 эмбарго в отношении Кубы, и нынешний глава Белого дома Джо Байден, уверен глава кубинской дипломатии, эту политику продолжает. Ранее Рауль Кастро, объявивший о своей отставке с должности первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, заявил о готовности «установить новый формат отношений с Соединенными Штатами». В начале июня верхняя палата российского парламента выступила с заявлением о необходимости прекратить со стороны США экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы и о готовности поддержать обсуждаемое сегодня решение.

Американские ограничения в отношении Кубы разной степени интенсивности действуют уже свыше 60 лет.