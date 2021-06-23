Столичные власти вводят новые коронавирусные ограничения на фоне третьей волны – они касаются массовых мероприятий и посещения заведений.

Массовая вакцинация – дело не быстрое, поэтому, пока она не начнет давать результат, в столице вводится временный запрет на массовые мероприятия численность более 500 человек, вне зависимости от того, проводятся ли они на открытом воздух или в помещении. Фан-зоны и танцполы не будут работать вовсе. Эти требования уже вступили в силу. А через неделю новые ограничения начнут действовать для ресторанов, кафе и баров – они все перейдут в так называемый «безковидный режим»: в заведения будут пускать только вакцинированных, переболевших или со свежим ПЦР-тестом. Наличие прививки или антител гости должны будут подтвердить с помощью QR-кодов, которые можно будет получить на государственных порталах. Бумажные справки и сертификаты приниматься не будут. Фуд-корты власти разрешат открыть только после проверки систем контроля на входе в зону посадочных мест. Заведения, которые не смогут выполнить требования, будут работать только на вынос или доставку.

Представители ресторанного бизнеса опасаются, что из-за новых ограничений потеряют большинство гостей. Но власти подчеркивают, что это единственный способ избежать еще более жесткого карантина.

Юрист компании «Лемчик, Крупский и партнёры» Александра Акимова объяснила РБК, что есть множество вопросов к законности этого решения.

Акимова назвала ограничительные меры полузаконными, дальнейшие решения носят дискриминационный характер как в отношении бизнеса, так и в отношении граждан.