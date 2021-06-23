Групповой этап чемпионата Европы по футболу завершится сегодня четырьмя матчами

Они пройдут в Петербурге, Севилье, Мюнхене и Будапеште. Сборная Словакии сыграет с командой Испании, Швеция с Польшей, Германия с Венгрией, Франция с Португалией.

Накануне сборная Хорватии победила команду Шотландии 0:3, встреча футболистов Англии и Чехии завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.