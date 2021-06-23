Стоимость морских грузоперевозок, как пишет Financial Times, рекордно подорожала

По сравнению с октябрем цена отправки контейнера из Азии в Европу выросла в 4,5 раза. Издание отмечает, что отрасль, которая еще не оправилась после блокировки Суэцкого канала, столкнулась с закрытием крупного терминала в Китае из-за вспышки коронавируса.