Стоимость морских грузоперевозок, как пишет Financial Times, рекордно подорожала

По сравнению с октябрем цена отправки контейнера из Азии в Европу выросла в 4,5 раза. Издание отмечает, что отрасль, которая еще не оправилась после блокировки Суэцкого канала, столкнулась с закрытием крупного терминала в Китае из-за вспышки коронавируса.
2021-06-23T05:26:00+03:00
2021-06-23T05:26:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:26, 23 июня 2021
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