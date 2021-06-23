Присяжные вновь оправдали жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве матери и отчима

Пять заседателей против трех признали Александра Давыдова непричастным к преступлению. Об этом сообщает сетевое издание «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу удов города. Тела двух человек со следами побоев и ножевых ранений обнаружили в их квартире зимой 2019 года.

