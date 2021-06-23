Губернатор Подмосковья не исключил ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса

По словам Андрея Воробьева, это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна. Глава региона, как сообщает его пресс-служба, добавил, госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Накануне в Подмосковье второй раз подряд был зафиксирован максимум новых заболевших с начала пандемии – 1871 человек.
2021-06-23T05:24:19+03:00
2021-06-23T05:24:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:24, 23 июня 2021
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