Губернатор Подмосковья не исключил ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса

По словам Андрея Воробьева, это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна. Глава региона, как сообщает его пресс-служба, добавил, госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Накануне в Подмосковье второй раз подряд был зафиксирован максимум новых заболевших с начала пандемии – 1871 человек.