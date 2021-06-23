В Швеции разрешили делать прививки от коронавируса подросткам с 16 лет

Издание «Локал» пишет об этом со ссылкой на главу управления по здравоохранению. По его словам, вакцинация подростков в Швеции старше 16 лет начнется после того, как вакцину предложат всем совершеннолетним гражданам страны. Ожидается, что это произойдет не ранее августа этого года.
2021-06-23T04:32:22+03:00
2021-06-23T04:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:32, 23 июня 2021
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