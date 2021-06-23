Всего их около 400. Они вероятно готовят захват административных центров, сказала спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс. Она призвала мировое сообщество оказать влияние на талибов, чтобы они перешли к переговорам с афганскими властями. властями, а не на поле боя. Движение «Талибан» в России признано террористической организацией и запрещено. США выводят войска из Афганистана.
В ООН сообщили, что талибы с мая взяли под контроль более 50 районов Афганистана
Всего их около 400. Они вероятно готовят захват административных центров, сказала спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс. Она призвала мировое сообщество оказать влияние на талибов, чтобы они перешли к переговорам с афганскими властями. властями, а не на поле боя. Движение «Талибан» в России признано террористической организацией и запрещено. США выводят войска из Афганистана.