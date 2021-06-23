Суд Парижа накануне завершил рассмотрение дела в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози

Прокуратура требует приговорить его к году тюрьмы, включая 6 месяцев условного заключения. Обвинения связаны с нарушениями при финансировании предвыборкой кампании 2012 года. Решение будет вынесено в сентябре. В марте Саркози по другому делу был приговорен к трем годам лишения свободы, из которых два условно. Бывший президент обжаловал это решение.
2021-06-23T04:27:30+03:00
2021-06-23T04:27:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:27, 23 июня 2021
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